Жителей трех регионов Сибири предупредили о сильных ливнях и ветре

"По данным гидрометеоцентра, 28 августа по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.