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Жителей трех регионов Сибири предупредили о сильных ливнях и ветре
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Жителей трех регионов Сибири предупредили о сильных ливнях и ветре 

ТАСС + ещё 4 27 августа 2018
Фото: АиФ Красноярск
КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы предупредили о сильных ливнях, грозах и ветре.
"По данным гидрометеоцентра, 28 августа по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Ливни, град и ветер прогнозируют во вторник и в Туве, сообщили в республиканском МЧС России. Ветреная и дождливая погода установится и в соседней Хакасии. Специалисты МЧС призывают жителей и гостей республики проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности.
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