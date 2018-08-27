Площадь пожаров в Якутии за выходные уменьшилась вдвое

Площадь природных пожаров за выходные в Якутии уменьшилась почти вдвое, до 394 тыс. га, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте по лесным отношениям региона.

«В зоне контроля зарегистрировано 15 природных пожаров. За выходные площадь пожаров уменьшилась с 940 тыс. га до 394 тыс. га. Действующих пожаров на охраняемой территории нет», — сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что тушению пожаров способствуют продолжительные осадки.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории республики приняты меры по тушению 170 лесных пожаров.