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Площадь пожаров в Якутии за выходные уменьшилась вдвое
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Площадь пожаров в Якутии за выходные уменьшилась вдвое 

Дальний Восток 27 августа 2018
Фото: Дальний Восток
Площадь природных пожаров за выходные в Якутии уменьшилась почти вдвое, до 394 тыс. га, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте по лесным отношениям региона.
«В зоне контроля зарегистрировано 15 природных пожаров. За выходные площадь пожаров уменьшилась с 940 тыс. га до 394 тыс. га. Действующих пожаров на охраняемой территории нет», — сообщили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что тушению пожаров способствуют продолжительные осадки.
Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории республики приняты меры по тушению 170 лесных пожаров.
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