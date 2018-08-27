Ещё
В Приморье объявлен режим ЧС из-за тайфунов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье объявлен режим ЧС из-за тайфунов 

News.ru 27 августа 2018
Фото: News.ru
Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, вызванных тайфунами «Румбия» и «Соулик». Всем пострадавшим пообещали оказать материальную помощь.
Режим ЧС действует в Уссурийске, а также Михайловском и Октябрьском районах, которые больше других пострадали от удара стихии. Глава региона Андрей Тарасенко уже распорядился оказать материальную поддержку в 10 тыс. рублей всем жителям, чьи дома и участки оказались в зоне подтопления. Тем временем, власти уже приступили к оценке ущерба, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как ранее писал News ru, 21 августа тайфун «Румбия», который унёс жизни 9 человек в Китае, достиг Приморского края. К тому моменту он ослабел до циклона, но всё же принёс в российский регион сильные дожди и обесточил несколько населённых пунктов.
News.ru: последние новости
Жертв взрыва на Филиппинах стало больше Один человек стал жертвой дождей в Сеуле На Филиппинах прогремел очередной взрыв
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон197
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми996
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение