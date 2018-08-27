В Приморье объявлен режим ЧС из-за тайфунов 

Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, вызванных тайфунами «Румбия» и «Соулик». Всем пострадавшим пообещали оказать материальную помощь.
Режим ЧС действует в Уссурийске, а также Михайловском и Октябрьском районах, которые больше других пострадали от удара стихии. Глава региона Андрей Тарасенко уже распорядился оказать материальную поддержку в 10 тыс. рублей всем жителям, чьи дома и участки оказались в зоне подтопления. Тем временем, власти уже приступили к оценке ущерба, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как ранее писал News ru, 21 августа тайфун «Румбия», который унёс жизни 9 человек в Китае, достиг Приморского края. К тому моменту он ослабел до циклона, но всё же принёс в российский регион сильные дожди и обесточил несколько населённых пунктов.