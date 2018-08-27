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В Приморье зарегистрированы две чрезвычайные ситуации
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В Приморье зарегистрированы две чрезвычайные ситуации 

Primpress + ещё 2 27 августа 2018
Фото: Primpress
В Приморье на 7 часов утра 27 августа зарегистрированы две чрезвычайные ситуации: в Уссурийском городском округе и в Михайловском муниципальном районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Также, согласно оперативным данным ведомства, организована работа по тушению пяти техногенных пожаров.
На контроле у ГУ МЧС России по Приморскому краю находится прохождение комплекса опасных гидрометеорологических явлений и обеспечение безопасности на водных объектах.
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