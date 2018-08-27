Пожар произошел на летней веранде «Дома на набережной»

Пожар летней веранды на уровне 11 этажа жилого дома произошел в центре Москвы . Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

"27 августа 2018 г. в 00:57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Серафимовича, д. 2, где происходил пожар летней веранды на уровне 11 этажа жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 1:28 пожар был локализован, а в 1:33 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули шесть человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно данным из открытых источник, по указанному адресу расположен «Дом на набережной» — жилой комплекс на набережной Москвы-реки 1931 г. постройки.