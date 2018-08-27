В Москве произошел пожар в «Доме на набережной»

Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Пожар произошел в «Доме на набережной» в центре Москвы , возгорание удалось потушить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Уточняется, что загорелась веранда на верхних этажах здания. "Поступила заявка по адресу: улица Серафимовича, дом 2. Возгорание произошло на летней веранде, которое быстро ликвидировали. Площадь возгорания составила десять квадратных метров", — сказал представитель ведомства. На место прибыло множество пожарных. Огонь удалось оперативно ликвидировать.