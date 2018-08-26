Легковушка сгорела в Кстовском районе 26 августа

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел около 11.53. Пожар тушили 8 человек и 2 машины.

Автомобиль обгорел на площади 8 кв.м.