Ещё
Легковушка сгорела в Кстовском районе 26 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легковушка сгорела в Кстовском районе 26 августа 

Newsroom24 + ещё 2 26 августа 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел около 11.53. Пожар тушили 8 человек и 2 машины.
Автомобиль обгорел на площади 8 кв.м.
Фото МЧС
Newsroom24: последние новости
Балкон сгорел из-за брошенной сигареты в Ардатовском районе 6 пожаров произошли в Нижегородской области 29 августа Дмитрий Медведев провел встречу с Глебом Никитиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон206
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми1002
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение