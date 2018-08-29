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В Индии три человека стали жертвами оползня
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В Индии три человека стали жертвами оползня 

РИА Новости + ещё 5 29 августа 2018
Фото: ИА Синьхуа
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает в среду местная полиция.
Согласно ее данным, инцидент произошел в округе Техри, который последние несколько дней находился во власти проливных дождей. Обильные осадки спровоцировали сход оползней, которые нарушили сообщение между населенными пунктами в регионе и нанесли значительный ущерб частной собственности граждан.
Как отмечают правоохранители, в настоящее время под завалами в одном из селений в Уттаракханде блокированы пять человек, ведется операция по их спасению. Тела еще трех человек были извлечены из-под обломков ранее утром.
Сезон муссонных дождей, которые, как правило, и являются основной причиной схода оползней, обычно продолжается в Индии до конца сентября.
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