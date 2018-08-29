В Индии три человека стали жертвами оползня

НЬЮ-ДЕЛИ , 29 авг — РИА Новости . По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня в штате Уттаракханд на севере Индии , сообщает в среду местная полиция.

Согласно ее данным, инцидент произошел в округе Техри, который последние несколько дней находился во власти проливных дождей. Обильные осадки спровоцировали сход оползней, которые нарушили сообщение между населенными пунктами в регионе и нанесли значительный ущерб частной собственности граждан.

Как отмечают правоохранители, в настоящее время под завалами в одном из селений в Уттаракханде блокированы пять человек, ведется операция по их спасению. Тела еще трех человек были извлечены из-под обломков ранее утром.

Сезон муссонных дождей, которые, как правило, и являются основной причиной схода оползней, обычно продолжается в Индии до конца сентября.