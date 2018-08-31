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В Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок
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В Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок 

АиФ-Кубань + ещё 21 16 часов назад
Фото: АиФ-Кубань
МЧС региона разослало экстренное предупреждение на 31 августа — 1 сентября
В Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок.
До конца суток 31 августа, а также в течение суток 1 сентября на водоемах юго-западной и юго-восточной территории края, на реках края, Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъемы уровней воды, возможно до достижения опасных отметок, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Спасатели просят быть осторожными и воздержаться от купания в Черном море жителей и гостей Сочи.
Напомним, в связи с формированием возможных смерчей над акваторией моря запрещено купаться на всех пляжах Анапы.
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