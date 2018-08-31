В Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок

МЧС региона разослало экстренное предупреждение на 31 августа — 1 сентября

Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок.

До конца суток 31 августа, а также в течение суток 1 сентября на водоемах юго-западной и юго-восточной территории края, на реках края, Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъемы уровней воды, возможно до достижения опасных отметок, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Спасатели просят быть осторожными и воздержаться от купания в Черном море жителей и гостей Сочи.

Напомним, в связи с формированием возможных смерчей над акваторией моря запрещено купаться на всех пляжах Анапы.