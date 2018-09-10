В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за гроз

Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) прогнозируется подъём уровня воды, местами — с превышением неблагоприятных отметок.

В июле Nation News сообщало о штормовом предупреждении на Кубани.