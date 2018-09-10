На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер

На минувших выходных — 8 и 9 сентября — дожди в регионе затопили 140 дворов

На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер.

По сообщениям GISMETEO, температура воздуха прогреется до 26-28°С. Однако синоптики прогнозируют, что непогода в течение всей недели сохранится. И еще сутки, как минимум, по краю будет действовать экстренное предпреждение. Виной тому грозовые ливни, сильный ветер и град.

Прошедшая на выходных по азовскому и черноморскому побережьям стихия оставила после себя заметный след. Очевидцы выложили видеозапись ее последствий в Новороссийске в Широкой Балке. Завалены мусором и деревьями пляжи в Архипо-Осиповке. НА территории края были затоплены 140 дворов.

Сейчас оперативные службы работают по всей Кубани. Идет монторинг состояния уровня воды в реках.

Напомним, в Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок.