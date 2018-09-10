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На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер
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На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер 

АиФ-Кубань + ещё 39 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
На минувших выходных — 8 и 9 сентября — дожди в регионе затопили 140 дворов
На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер.
По сообщениям GISMETEO, температура воздуха прогреется до 26-28°С. Однако синоптики прогнозируют, что непогода в течение всей недели сохранится. И еще сутки, как минимум, по краю будет действовать экстренное предпреждение. Виной тому грозовые ливни, сильный ветер и град.
Прошедшая на выходных по азовскому и черноморскому побережьям стихия оставила после себя заметный след. Очевидцы выложили видеозапись ее последствий в Новороссийске в Широкой Балке. Завалены мусором и деревьями пляжи в Архипо-Осиповке. НА территории края были затоплены 140 дворов.
Сейчас оперативные службы работают по всей Кубани. Идет монторинг состояния уровня воды в реках.
Напомним, в Краснодарском крае возможен подъем уровня рек до опасных отметок.
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