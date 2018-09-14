Экстренное предупреждение по погоде объявлено в Краснодарском крае

Краснодар . 14 сентября — Новая Кубань. Главное управление МЧС РФ по региону объявило экстренное предупреждение на 14, 15 и 16 сентября.

— В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 14 сентября, а также в течение суток 15 и 16 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ожидается подъем уровня воды в малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной и юго-западной территории края и Черноморского побережья (от Анапы до Магри).

Также существует угроза образования смерчей на участке побережья от Анапы до Магри.

Специалисты МЧС в связи с ухудшившимися погодными условиями призывают жителей и гостей Краснодарского края соблюдать элементарные меры безопасности.