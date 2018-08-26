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Датский уголок 27 августа
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Датский уголок 27 августа 

Карельские вести 26 августа 2018
День российского кино.
1783 г. — над Парижем осуществлен первый полет шарльера — аэростата, наполненного «летучим газом».
1813 г. — в битве под Дрезденом Наполеон одержал свою последнюю победу, разбив вдвое превосходившие его силы русской, прусской и австрийской армий.
1928 г. — в Париже 15 государств подписали акт Бриана–Келлога об отказе от войны как средства политики и решения всех спорных вопросов между государствами мирными средствами.
2008 г. — землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой 9.
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