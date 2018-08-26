Датский уголок 27 августа

День российского кино.

1783 г. — над Парижем осуществлен первый полет шарльера — аэростата, наполненного «летучим газом».

1813 г. — в битве под Дрезденом Наполеон одержал свою последнюю победу, разбив вдвое превосходившие его силы русской, прусской и австрийской армий.

1928 г. — в Париже 15 государств подписали акт Бриана–Келлога об отказе от войны как средства политики и решения всех спорных вопросов между государствами мирными средствами.

2008 г. — землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой 9.

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