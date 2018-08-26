80+: автомобилисты требуют увеличить скорость на Южном подъезде к Ростову

На сервисе «Активный ростовчанин» Алексей Груздев разместил петицию о увеличении скорости движения на южном подъезде к городу. Он уверен, что прежнее ограничение скорости до 60 км\ч уже неактуально. На этом месте построили современную автомагистраль с хорошей пропускной способностью. «Шоссе просто отличное, но там есть ограничение скорости, как в городе — 60 км/ч, при этом в окрестностях нет ни жилых районов, ни просто промзон— пишет автор.

Ростовчанин предлагает увеличить пропускную способность шоссе начиная с въезда на Ворошиловский и Темерницкий мосты и до границ города по направлению на Юг, увеличив скорость движения до 80 км\ч.