Ещё
80+: автомобилисты требуют увеличить скорость на Южном подъезде к Ростову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

80+: автомобилисты требуют увеличить скорость на Южном подъезде к Ростову 

Деловое сообщество 26 августа 2018
На сервисе «Активный ростовчанин» Алексей Груздев разместил петицию о увеличении скорости движения на южном подъезде к городу. Он уверен, что прежнее ограничение скорости до 60 км\ч уже неактуально. На этом месте построили современную автомагистраль с хорошей пропускной способностью. «Шоссе просто отличное, но там есть ограничение скорости, как в городе — 60 км/ч, при этом в окрестностях нет ни жилых районов, ни просто промзон— пишет автор.
Ростовчанин предлагает увеличить пропускную способность шоссе начиная с въезда на Ворошиловский и Темерницкий мосты и до границ города по направлению на Юг, увеличив скорость движения до 80 км\ч.
Деловое сообщество: последние новости
Ландшафтный пожар на краю Ростова оставил без света 10 тыс человек Очередной пожар в Ростове-на-Дону: горит мусор Митинга против повышения пенсионного возраста в Ростове не будет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон197
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми996
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение