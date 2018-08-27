Привет, пробки: в Нижегородской области на трех мостах трассы М-7 ограничили движение

О временном ограничении на трёх мостах трассы М-7 сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

До двух полос — по одной в каждом направлении — сузили движение в трёх местах в Кстовском и Володарском районах. Это мост через реку Сейма на 365 километре, путепровод через железнодорожные пути на 420 километре и реку Ункор на 426 километре. Свыше 40 км/ч там ездить нельзя.

Это связано с проведением планово-предупредительных работ. Снять ограничения планируют не раньше 30 января следующего года.

В Нижнем Новгороде до сих пор ограничено движение на Мызинском мосту — стало известно, когда по нему наконец-то пустят личный транспорт. А ещё одно ограничение на трассе М-7 продлится до конца года — там ремонтируют путепровод на Южном обходе.