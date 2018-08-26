Ещё
В аэропорту Праги около 100 пассажиров эвакуировали из самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Праги около 100 пассажиров эвакуировали из самолета 

ТАСС + ещё 4 26 августа 2018
ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании Tunisair, совершавшего в воскресенье рейс по маршруту Монастир — Прага, были эвакуированы после посадки в международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Экипаж лайнера сообщил воздушным диспетчерам о задымлении на борту, информировала журналистов пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова.
"Примерно 100 пассажиров самолета, совершавшего рейс из тунисского города-курорта Монастир, были спешно эвакуированы по надувным трапам сразу же после посадки лайнера в Праге, — сказала она. — Экипаж сообщил диспетчерам о задымлении в летной кабине и подозрении на возникновение пожара. К месту инцидента срочно прибыли аварийные службы аэропорта".
Подозрения о возгорании на борту самолета не подтвердились.
Пожарные и эксперты наземных технических служб аэропорта проводят осмотр лайнера. «Причина появления незначительного задымления, о котором сообщал экипаж, устанавливается», — отметила Яноушкова.
ТАСС: последние новости
СМИ: число жертв взрыва на Филиппинах возросло до двух "Аэрофлот" намерен получить в ближайшие годы еще 50 самолетов SSJ-100 Первую гуманитарную помощь получили жители пострадавших от наводнения районов Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон206
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми1002
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение