В аэропорту Праги около 100 пассажиров эвакуировали из самолета

ПРАГА , 26 августа. / ТАСС /. Пассажиры самолета авиакомпании Tunisair, совершавшего в воскресенье рейс по маршруту Монастир — Прага, были эвакуированы после посадки в международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Экипаж лайнера сообщил воздушным диспетчерам о задымлении на борту, информировала журналистов пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова.

"Примерно 100 пассажиров самолета, совершавшего рейс из тунисского города-курорта Монастир, были спешно эвакуированы по надувным трапам сразу же после посадки лайнера в Праге, — сказала она. — Экипаж сообщил диспетчерам о задымлении в летной кабине и подозрении на возникновение пожара. К месту инцидента срочно прибыли аварийные службы аэропорта".

Подозрения о возгорании на борту самолета не подтвердились.

Пожарные и эксперты наземных технических служб аэропорта проводят осмотр лайнера. «Причина появления незначительного задымления, о котором сообщал экипаж, устанавливается», — отметила Яноушкова.