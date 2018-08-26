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В Праге пассажиров эвакуировали по надувному матрацу из-за задымления в самолете
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В Праге пассажиров эвакуировали по надувному матрацу из-за задымления в самолете 

Газета.Ru + ещё 12 26 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Из-за задымления в самолете из Туниса его пассажиры после посадки в пражском аэропорту были экстренно эвакуированы по специальному надувному матрацу, передает РИА «Новости» заявление представителя аэропорта имени Вацлава Гавела Марики Яноушковой.
"Экипаж самолета из Туниса сообщил о задымлении на борту. После приземления в нашем аэропорту авиамашину встречали медики и пожарные. Прежде чем пожарные подъехали к самолету, его экипаж уже начал эвакуацию нескольких десятков пассажиров посредством спуска-скольжения по специальному надувному матрацу, что, в принципе, относится к стандартным мерам спасения", — сказала она.
По ее словам, пожарные после тщательной проверки не обнаружили на борту никакого задымления. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось об экстренной посадке горящего Ту-204 в Уфе.
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