Пожар в Королеве продолжается уже девять часов

В тушении возгорания задействованы 122 человека и 33 единицы спецтехники, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее возгорание удалось локализовалать с помощью вертолета Ка-32. Он свершил 10 сбросов воды общей массой 50 тонн.

Открытое горение ликвидировать пока не получается. Общая площадь пожара на данный момент превышает 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в жилом доме 2000 года постройки на Ленинской улице. Сигнал о произошедшем поступил в 06:26. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

В доме проживают более 200 человек. Для них подготовили пункт временного размещения в ДК по-соседству.