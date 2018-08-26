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Пожар в Королеве продолжается уже девять часов
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Пожар в Королеве продолжается уже девять часов 

Москва24 26 августа 2018
Фото: Москва24
В тушении возгорания задействованы 122 человека и 33 единицы спецтехники, сообщает телеканал Москва 24.
Ранее возгорание удалось локализовалать с помощью вертолета Ка-32. Он свершил 10 сбросов воды общей массой 50 тонн.
Открытое горение ликвидировать пока не получается. Общая площадь пожара на данный момент превышает 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
Возгорание произошло в жилом доме 2000 года постройки на Ленинской улице. Сигнал о произошедшем поступил в 06:26. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
В доме проживают более 200 человек. Для них подготовили пункт временного размещения в ДК по-соседству.
На месте работают психологи МЧС. В готовности пассажирский автобус Мострансавтво.
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