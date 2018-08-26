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Песчаная буря в Иране отправила в больницу 170 человек
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Песчаная буря в Иране отправила в больницу 170 человек 

Мир24 + ещё 2 26 августа 2018
В иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана прошла песчаная буря. Удар стихии был настолько мощным, что госпитализация понадобилась 171 человеку, сообщает IRNA.
Всего медицинскую помощь получили около тысячи людей. Они обращались к врачам из-за трудностей с дыханием, а также проблем со зрением. Сотрудники Красного Креста раздали жителям более семи тысяч бутылок воды и свыше 900 пакетов с едой.
Движение по участку дороги в 700 километрах одной из важных автотрасс в районе было заблокировано. В связи со стихией были отменены рейсы из городов Заболь и Ираншехр. Отмечается, что, согласно прогнозам, песчаная буря может усилиться. Раннее сообщалось о землетрясении, которое прошло на западе Ирана. По последним данным, число пострадавших достигло 310 человек, три человека погибли.
Восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.
Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.
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