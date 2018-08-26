В Подмосковье горит семиэтажный жилой дом

26 августа. PROCOMP.INFO — В Подмосковье бушует сильный пожар. Сильный пожар охватил семиэтажный жилой дом по адресу Ленинская 4. Пожар возник в 6:30 утра по Москве , по прошествии двух часов пожар охватил уже большую площадь. В данный момент пожар все ещё не потушен.

В момент пожара в многоэтажном жилом доме находились люди, пожарная бригада эвакуировала из дома 10 человек, а остальные выбрались самостоятельно. Участие вертолета в ликвидации пожара показывает масштабность происшествия. В тушении принимает участие 122 пожарных и 33 единицы техники.

Для жителей горящего дома сделан пункт временного размещения. К счастью, пострадавших среди жильцов нет.