Пожар под Петушками тушат с воздуха

Третьи сутки спасатели МЧС пытаются справиться с крупным лесным пожаром под Петушками . Напомним, что по состоянию на вчерашний день площадь пожара в Костеревском филиале ФГАУ «Оборонлес» составляла около 130 гектаров. На сегодняшний день, по данным МЧС по Владимирской области, площадь, пройденная огнем, превысила 400 га, площадь активного тления составляет около 200 гектаров.

На некоторых участках федеральной трассы М7 «Волга» наблюдается сильное задымление. Угрозы для жизни и здоровья людей нет — горят подтопленные болотом участки леса в непосредственной близости от которого нет жилых населенных пунктах.

Тем не менее, ситуация с тушением пожара находится на личном контроле губернатора Светланы Орловой . Работу по тушени координирует начальник ГУ МЧС по Владимирской области Владимир Белозёров, а его зам. Руслан Блинов лично возглавил службу авиапатрулирования.

Для тушения пожара привлечены сразу 6 воздушных судов, выделенных министерством обороны , в том числе вертолет КА-32, два вертолета МИ-8 и три самолета Ил-76. За последние сутки произведено 13 вылетов и 99 сливов воды общей массой 606 тонн.

По состоянию на 11 часов 26 августа в тушении пожара принимает 333 человек и 70 единиц техники.