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Вылетевший из Пулково в Барселону самолет экстренно вернулся в Петербург
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Вылетевший из Пулково в Барселону самолет экстренно вернулся в Петербург 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В воскресенье утром самолет А-319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Пулково в Барселону, экстренно вернулся в Санкт-Петербург; по неподтвержденным данным, у самолета отказала система навигации.
Самолет вылетел в 7.45 из Пулково, однако возле польского Гданьска развернулся и в 10.50 прибыл обратно в Петербург, сообщает «Фонтанка».
В авиакомпании пока не объяснили причины возврата рейса. Командир, как утверждает портал, объяснил разворот отказом системы навигации.
Пассажиров отправили в Барселону в 11.50 на новом самолете.
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