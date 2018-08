Землетрясение мощностью 6 баллов произошло на западе Ирана 

Землетрясение мощностью 5,9 балла произошло в иранской провинции Керманшах на западе страны. В результате происшествия погибли три человека, еще 253 получили ранения. #BREAKING: M6.1 strong earthquake hits western #Iran near the border with #Iraq resulting damages in buildings. Many are wounded in #Javanroud, #Salas, #Ravansar, #SarpolZahab & Kouzran. People are rushed to hospitals in #Kermanshah province. Death of one person reported in Salas pic.twitter.com/u92p3mt1ow