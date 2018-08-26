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Ближайшие три дня в Рязани установится сильная жара
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Ближайшие три дня в Рязани установится сильная жара 

АиФ Рязань 38 минут назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 27, 28 и 29 августа на территории Рязанской области установится сильная жара, сообщается на сайте регионального МЧС.
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