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Ближайшие три дня в Рязани установится сильная жара
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Ближайшие три дня в Рязани установится сильная жара
АиФ Рязань
38 минут назад
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АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 27, 28 и 29 августа на территории Рязанской области установится сильная жара, сообщается на сайте регионального
МЧС
.
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