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Разлившиеся реки подтопили 160 домов в приморском Уссурийске
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Разлившиеся реки подтопили 160 домов в приморском Уссурийске 

Дальний Восток + ещё 3 27 августа 2018
Фото: Дальний Восток
Разлившиеся из-за сильных дождей реки подтопили 160 домов в Уссурийском городском округе Приморского края, сообщила в понедельник пресс-служба администрации городского округа.
«Из-за разлива рек в зону подтопления попали 11 районов города. Прервано транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами округа, в пять сел проезжает только грузовой транспорт. <> Подтверждено подтопление 160 домов, однако в зоне подтопления находятся около 300 домовладений», — говорится в сообщении.
В городском пункте временного размещения находятся 21 человек, из них шестеро детей. Кроме того, по данным МУП «Электросеть», из-за подтоплений трансформаторных подстанций без света остаются 3 многоэтажных жилых дома и 261 частное домовладение.
По прогнозу гидрологов, на большинстве рек Приморья прохождение максимальных уровней паводка ожидается 27−28 августа.
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