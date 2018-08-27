Разлившиеся реки подтопили 160 домов в приморском Уссурийске

Разлившиеся из-за сильных дождей реки подтопили 160 домов в Уссурийском городском округе Приморского края, сообщила в понедельник пресс-служба администрации городского округа.

«Из-за разлива рек в зону подтопления попали 11 районов города. Прервано транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами округа, в пять сел проезжает только грузовой транспорт. <> Подтверждено подтопление 160 домов, однако в зоне подтопления находятся около 300 домовладений», — говорится в сообщении.

В городском пункте временного размещения находятся 21 человек, из них шестеро детей. Кроме того, по данным МУП «Электросеть», из-за подтоплений трансформаторных подстанций без света остаются 3 многоэтажных жилых дома и 261 частное домовладение.

По прогнозу гидрологов, на большинстве рек Приморья прохождение максимальных уровней паводка ожидается 27−28 августа.