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Вертолет участвует в тушении пожара в многоэтажном доме в Подмосковье
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Вертолет участвует в тушении пожара в многоэтажном доме в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 1 26 августа 2018
Для тушения пожара в многоэтажном доме в Королеве был привлечен вертолет, сообщили представитель Главного управления МЧС по Московской области, передает РИА «Новости».
"На место пожара вылетел один вертолет МЧС", — рассказали в ГУ МЧС по Подмосковью.
По состоянию на 8.30 площадь горения составляет 300 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.
Ранее сообщалось, что пожару в многоэтажном жилом доме в Королеве был присвоен второй ранг сложности. В работах по ликвидации пожара участвуют 78 человек и 21 единица спецтехники.
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