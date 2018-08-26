Вертолет участвует в тушении пожара в многоэтажном доме в Подмосковье

"На место пожара вылетел один вертолет МЧС", — рассказали в ГУ МЧС по Подмосковью.

По состоянию на 8.30 площадь горения составляет 300 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

Ранее сообщалось, что пожару в многоэтажном жилом доме в Королеве был присвоен второй ранг сложности. В работах по ликвидации пожара участвуют 78 человек и 21 единица спецтехники.