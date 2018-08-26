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У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
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У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 

РИА Новости + ещё 1 26 августа 2018
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье на Курилах, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре сахалинского филиала геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье в 16.57 местного времени (08.57 мск) у курильского острова Итуруп. Эпицентр подземных толчков располагался у тихоокеанского побережья в точке с координатами 44.1 градуса северной широты и 149.8 градусов восточной долготы — это в 185 км юго-восточнее Итурупа. Глубина гипоцентра составила 29 километров", — сказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Данные об ощутимости землетрясения не поступали, отметила собеседница агентства.
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