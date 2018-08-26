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В Самаре ночью 70 человек крупный тушили пожар в жилом доме на ул. Фрунзе
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В Самаре ночью 70 человек крупный тушили пожар в жилом доме на ул. Фрунзе 

Волга Ньюс 26 августа 2018
Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 3:13. В тушении участвовали 70 человек. Использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 4:02, а полностью ликвидировать в 5:22.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из дома было эвакуировано 22 человека. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
В МЧС не уточняют адрес горевшего дома, в оперативных службах же сообщают, что пожар был в доме, в районе перекрестка улиц Фрунзе и Льва Толстого.
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