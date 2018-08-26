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Вертолет МАЦ задействовали для ликвидации возгорания кровли жилого дома в Королеве
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Вертолет МАЦ задействовали для ликвидации возгорания кровли жилого дома в Королеве 

Агентство «Москва» 26 августа 2018
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) задействовали для ликвидации возгорания кровли жилого дома в Королеве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«На месте происшествия работает вертолет МАЦ — был совершен сброс воды на горящую кровлю жилого дома», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о возгорании кровли семиэтажного жилого дома в Королеве. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — площадь возгорания составила 300 кв. м. Информации о пострадавших нет.
Агентство «Москва»: последние новости
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