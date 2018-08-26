Вертолет МАЦ задействовали для ликвидации возгорания кровли жилого дома в Королеве

«На месте происшествия работает вертолет МАЦ — был совершен сброс воды на горящую кровлю жилого дома», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании кровли семиэтажного жилого дома в Королеве. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — площадь возгорания составила 300 кв. м. Информации о пострадавших нет.