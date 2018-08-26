Проезд к десяткам населенных пунктов в Приморье нарушен из-за ливней

В Приморье осложнена транспортная ситуация из-за мощных ливней, пришедших в регионе накануне.

Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба администрации Приморского края . Сообщается, что около 30 участков дорог были затоплены в результате ливневых дождей.

«Самая сложная обстановка сложилась в Уссурийском городском округе. Здесь нарушен проезд к 10 населенным пунктам», — заявили в пресс-службе.

К населенным пунктам Линевичи, Михайловка, Корсаковка, Корфовка, Кроуновка, Кугуки, Яконовка, Пуциловка, Монакино и Богатырка организованы лодочные переправы.

Также дорожное движение осложнено еще в нескольких регионах Приморского края, а в Октябрьском районе региона пришлось отменить движение трех рейсовых автобусов.