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Проезд к десяткам населенных пунктов в Приморье нарушен из-за ливней
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Проезд к десяткам населенных пунктов в Приморье нарушен из-за ливней 

ИД «Собеседник» + ещё 1 26 августа 2018
В Приморье осложнена транспортная ситуация из-за мощных ливней, пришедших в регионе накануне.
Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба администрации Приморского края. Сообщается, что около 30 участков дорог были затоплены в результате ливневых дождей.
«Самая сложная обстановка сложилась в Уссурийском городском округе. Здесь нарушен проезд к 10 населенным пунктам», — заявили в пресс-службе.
К населенным пунктам Линевичи, Михайловка, Корсаковка, Корфовка, Кроуновка, Кугуки, Яконовка, Пуциловка, Монакино и Богатырка организованы лодочные переправы.
Также дорожное движение осложнено еще в нескольких регионах Приморского края, а в Октябрьском районе региона пришлось отменить движение трех рейсовых автобусов.
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