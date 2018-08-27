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Самолет с парашютистами разбился в США
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Самолет с парашютистами разбился в США 

Российская Газета + ещё 10 27 августа 2018
Фото: TAMI CHAPPELL/REUTERS
В результате крушения небольшого самолета в США погибли четыре человека. ЧП произошло в субботу в штате Джорджия. Воздушное судно упало на летное поле аэродрома близ города Свайнсборо.
Всего на борту находились пять человек, в том числе пилот. Выжить удалось только одному, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.
Отмечается, что в числе погибших — сержант парашютного отряда Golden Knights Армии США Александр Бахритцевич, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Это в соцсетях подтвердило командование отряда. Отмечается также, что Александр был родом из Белоруссии.
Причины авиакатастрофы пока не установлены.
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