Самолет с парашютистами разбился в США

В результате крушения небольшого самолета в США погибли четыре человека. ЧП произошло в субботу в штате Джорджия. Воздушное судно упало на летное поле аэродрома близ города Свайнсборо.

Всего на борту находились пять человек, в том числе пилот. Выжить удалось только одному, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Отмечается, что в числе погибших — сержант парашютного отряда Golden Knights Армии США Александр Бахритцевич, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Это в соцсетях подтвердило командование отряда. Отмечается также, что Александр был родом из Белоруссии

Причины авиакатастрофы пока не установлены.