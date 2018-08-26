Эвакуировали 22 жильца: ночью в Самаре сгорел двухэтажный жилой дом

На месте работали 70 огнеборцев

В ночь на воскресенье, 26 августа, в Самаре произошло ЧП. Около 3:13 в Самарском районе, на улице Фрунзе , загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Огонь перекинулся на крышу соседнего здания, но пожарным удалось избежать его дальнейшего распространения, — пояснили в экстренном ведомстве. — Площадь сгоревшего дома была 225 кв.м, надворных построек — 100 кв.м, и 50 кв.м кровли.

По словам представителей ГУ МЧС России по Самарской области, из этого и соседнего дома спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе двоих детей.