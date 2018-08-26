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В Томской области произошел пожар в сельской часовне
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В Томской области произошел пожар в сельской часовне 

ТАСС + ещё 2 26 августа 2018
Фото: tvtomsk.ru
ТАСС, 26 августа,. Пожар произошел в часовне села Мыльджино Каргасокского района Томской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, у здания обгорел деревянный купол.
"Здание деревянное, бревенчатое, купол тоже — он обгорел. Само здание высотой 3 м и еще 2 м купол. Кроме того, выгорели веранда и пристройка здания. Пострадавших нет, это было рано утром, и в здании никого не было. Общая площадь пожара — 73 квадратных метра", — сказали в ведомстве.
В региональном главке МЧС пояснили, что причины пожара устанавливаются. Внутри здание не пострадало.
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