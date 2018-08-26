В Томской области произошел пожар в сельской часовне

ТАСС , 26 августа,. Пожар произошел в часовне села Мыльджино Каргасокского района Томской области . Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, у здания обгорел деревянный купол.

"Здание деревянное, бревенчатое, купол тоже — он обгорел. Само здание высотой 3 м и еще 2 м купол. Кроме того, выгорели веранда и пристройка здания. Пострадавших нет, это было рано утром, и в здании никого не было. Общая площадь пожара — 73 квадратных метра", — сказали в ведомстве.