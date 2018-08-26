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В Китае в 2017 году было построено 8130 км платных автострад
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В Китае в 2017 году было построено 8130 км платных автострад 

ИА Синьхуа + ещё 1 26 августа 2018
Пекин, 26 августа /Синьхуа/ — В 2017 году в Китае общая протяженность платных скоростных автомобильных дорог увеличилась на 8130 км или 6,5 процента по сравнению с 2016 годом, сообщили в Министерстве транспорта.
Благодаря их сдаче в эксплуатацию в стране общая длина платных автострад достигла 132 638 км, составив 81 процент от общей протяженности платных дорог.
В 2017 году в Китае была отменена плата за проезд по 15 245 км автодорог первой и второй категории.
Китай планирует в этом году построить и сдать в эксплуатацию 5000 км автострад.
В Китае автодороги разбиты на пять категорий. Автострада относится к высшей категории, за ней следует автодорога первого, второго, третьего и четвертого класса. -0-
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