В Китае в 2017 году было построено 8130 км платных автострад

Пекин, 26 августа / Синьхуа / — В 2017 году в Китае общая протяженность платных скоростных автомобильных дорог увеличилась на 8130 км или 6,5 процента по сравнению с 2016 годом, сообщили в Министерстве транспорта.

Благодаря их сдаче в эксплуатацию в стране общая длина платных автострад достигла 132 638 км, составив 81 процент от общей протяженности платных дорог.

В 2017 году в Китае была отменена плата за проезд по 15 245 км автодорог первой и второй категории.

Китай планирует в этом году построить и сдать в эксплуатацию 5000 км автострад.

В Китае автодороги разбиты на пять категорий. Автострада относится к высшей категории, за ней следует автодорога первого, второго, третьего и четвертого класса. -0-