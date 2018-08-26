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Около 140 человек пострадали при землетрясении в Иране
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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 140 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось более чем вдвое — до 140 человек, сообщает телеканал Press-TV.
Ранее телеканал сообщал об одном погибшем и почти 60 раненых.
"По меньшей мере один человек погиб и более 140 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Ирана", — сообщает телеканал.
Геологическая служба США (USGS) в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.
Между тем иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.
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