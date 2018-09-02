Жители Приморья после паводка возвращаются в свои дома 

В МЧС сообщили о снижении уровня паводковых вод в Приморье. За сутки вода отступила, освободив еще 11 затопленных участков. В зоне подтопления остаются 43 подворья в четырех населенных пунктах. Люди начинают возвращаться в свои дома. В центрах временного размещения в Уссурийске сейчас 17 человек, в том числе двое детей. Людей обеспечили всем необходимым. Аварийно-восстановительные районы продолжаются. Сейчас в крае работают комиссии по оценке причиненного ударом стихии ущерба. Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов, которые принесли в регион ливни, шквалистый ветер и штормовые волны. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Это привело к резкому подъему уровня воды в реках. Затопленными оказались сотни домов. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации.