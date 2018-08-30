Пострадавшие от паводка в Приморье получили первую гуманитарную помощь

ВЛАДИВОСТОК , 30 авг — РИА Новости . Около сотни пострадавших от паводка в Приморье получили первую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации.

"Первый гуманитарный груз направлен в районы Приморья, пострадавшие от наводнения. Помощь в виде продуктов и вещей первой необходимости получили около сотни семей. Первыми на призыв откликнулись сотрудники "Красного креста" . Они передали в пункты временного размещения чайники, микроволновки, тепловентиляторы, предметы сангигиены, воду и продукты", — говорится в сообщении.

Спонсорскую помощь людям доставляют в пункты сбора предприниматели Приморья. В четверг, 30 августа, в зону ЧС направлены 700 килограммов овощей.

Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения открыты во всех филиалах и отделениях Приморского центра социального обслуживания населения. Принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены, а также постельное белье, обувь и одежду.

По информации МЧС, подтопленными остаются 134 жилых дома и 221 придомовая территория в четырех населенных пунктах Приморья: в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Октябрьском и Михайловском муниципальных районах. Вода постепенно уходит.