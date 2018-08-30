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Первую гуманитарную помощь получили пострадавшие от паводка в Приморье
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Первую гуманитарную помощь получили пострадавшие от паводка в Приморье 

Авторадио + ещё 37 30 августа 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Около сотни пострадавших от паводка в Приморье получили первую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации края. Это продукты и вещи первой необходимости. Первыми на призыв об оказании помощи откликнулись сотрудники «Красного креста». Они передали в пункты временного размещения чайники, микроволновки, тепловентиляторы, предметы сангигиены. Спонсорскую помощь людям доставляют в пункты сбора предприниматели Приморья. Сегодня в зону ЧС направлены 700 килограммов овощей. Ранее тайфун Soulik принес в регион сильные дожди, из-за этого уровень воды в реках сильно вырос. По информации МЧС, подтопленными остаются 134 жилых дома и свыше 220 придомовых территорий в четырех населенных пунктах Приморья.
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