Первую гуманитарную помощь получили пострадавшие от паводка в Приморье 

Около сотни пострадавших от паводка в Приморье получили первую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации края. Это продукты и вещи первой необходимости. Первыми на призыв об оказании помощи откликнулись сотрудники «Красного креста». Они передали в пункты временного размещения чайники, микроволновки, тепловентиляторы, предметы сангигиены. Спонсорскую помощь людям доставляют в пункты сбора предприниматели Приморья. Сегодня в зону ЧС направлены 700 килограммов овощей. Ранее тайфун Soulik принес в регион сильные дожди, из-за этого уровень воды в реках сильно вырос. По информации МЧС, подтопленными остаются 134 жилых дома и свыше 220 придомовых территорий в четырех населенных пунктах Приморья.