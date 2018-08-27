Ещё
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0 

Газета.Ru + ещё 11 27 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Подземные толчки были зафиксированы Геологической службой США (USGS) 25 августа около 16:50 UTC (19:50 мск), передает телеканал «360».
Согласно данным Геослужбы США, очаг землетрясения располагался на глубине 35,1 километров в 22 километрах на юго-восток от острова Амукта. Информации о жертвах или разрушениях в жилых районах нет.
Ранее, 23 августа, были зафиксированы толчки магнитудой 6,3 в 45 километрах от вулкана Танага — стратовулкана на северной оконечности острова Танага (Алеутские острова). Глубина эпицентра толчков была зафиксирована на уровне 43,9 километров.
Газета.Ru: последние новости
Ростуризм предупредил отдыхающих о наводнении в Индии В Тайване жертвами наводнений стали семь человек У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон379
Умер Иосиф Кобзон170
Владимир Меньшов госпитализирован20
Российские пенсии сравнили с мировыми966
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение