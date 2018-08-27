У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземные толчки были зафиксированы Геологической службой США (USGS) 25 августа около 16:50 UTC (19:50 мск), передает телеканал «360».

Согласно данным Геослужбы США, очаг землетрясения располагался на глубине 35,1 километров в 22 километрах на юго-восток от острова Амукта. Информации о жертвах или разрушениях в жилых районах нет.

Ранее, 23 августа, были зафиксированы толчки магнитудой 6,3 в 45 километрах от вулкана Танага — стратовулкана на северной оконечности острова Танага (Алеутские острова). Глубина эпицентра толчков была зафиксирована на уровне 43,9 километров.