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В Иркутске устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом
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В Иркутске устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом 

Авторадио 25 августа 2018
Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в пункте назначения из-за тумана. Борт перенаправили в Улан-Удэ. Там на запасном аэродроме экипаж по ошибке посадил самолет на полосе, которая была закрыта на ремонт. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту Восточно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте проводит доследственную проверку. По предварительным данным, приземление прошло благополучно, пассажиры и воздушное судно не пострадали. Сообщения об этом вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.
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