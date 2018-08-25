В Иркутске устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом 

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в пункте назначения из-за тумана. Борт перенаправили в Улан-Удэ. Там на запасном аэродроме экипаж по ошибке посадил самолет на полосе, которая была закрыта на ремонт. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту Восточно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте проводит доследственную проверку. По предварительным данным, приземление прошло благополучно, пассажиры и воздушное судно не пострадали. Сообщения об этом вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.