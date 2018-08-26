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Свыше 55 домов и 356 дворов оказались под водой в Приморье. Видео
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Свыше 55 домов и 356 дворов оказались под водой в Приморье. Видео 

360tv.ru + ещё 3 26 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Ливни затопили более 55 домов и 356 участков в девяти населенных пунктах Приморского края. Об этом сообщил «Интерфакс».
Пять муниципалитетов Приморья пострадали от ливней. Вода затопила Михайловский, Шкотовский, Яковлевский районы и Уссурийский городской округ. 56 домов и 356 придомовых участков трех муниципальных образований края оказались под водой.
Дороги Шкотовского, Октябрьского районов и Уссурийского городского округа размыло дождями. Люди начали переселяться в пункты временного размещения (ПВР).
Уже девять человек, трое из которых дети, переехали в ПВР в Уссурийске и в Михайловке. Их обеспечили трехразовым питанием, медикаментами и предметами первой необходимости. Всего два открытых ПВР вмещают 300 человек.
Сотрудники МЧС, служб ЖКХ и энергетики работают на местах затоплений. Социально значимые объекты Приморья продолжили работать в штатном режиме. Перебоев электричества не наблюдается.
На данный момент ливни прекратились на большей части региона.
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