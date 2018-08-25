На юге Беларуси загорелись торфяники

Пожар на Ольманских болотах в Белоруссии на границе с Украиной не могут потушить уже больше суток. На борьбу с возгоранием брошены вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС

По данным на 13:00 уточненная площадь пожара составила около 70 гектаров. В тушении задействованы 105 человек и три гусеничных болотохода.

«Ситуация сложная, но на некоторых участках пожар уже локализован. Болото сухое, нет воды, дождя ночью тоже не было», — приводит портал TUT.BY слова официального представителя Минлесхоза Анастасии Докучаевой.

Земли принадлежат лесхозу и торфобрикетному заводу. Ближайший источник воды — река Неман на расстоянии 2,1 км от места пожара, сообщают в МЧС страны. Тушение огня осложняется отсутствием дорог.