Во Владимирской области трассу М-7 затянуло дымом из-за лесного пожара

Как отмечает МЧС , очаг лесного низового пожара возник в Петушинском районе, травяная подстилка тлеет на площади около 150 гектар. «Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 и в населённых пунктах Петушинского района», — отмечает спасательное ведомство.

По данным военных, пожар охватил более 160 гектар, к тушению огня привлечены вертолеты. «Экипажи вертолётов Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), военнослужащие и специальная техника локализуют природный низовой пожар на площади более 160 га во Владимирской области на удалении 60 километров от Владимира», — говорится в сообщении военного округа.

Отмечается, что огонь тушат два вертолета с водосливными устройствами, так как очаги пожара возникли в болотистой и труднопроходимой местности, где нет подъездных путей. Один из вертолетов Ми-8 уже совершил 18 сбросов воды общей массой около 50 тонн. Также к тушению огня привлечены более 100 человек, около 20 единиц техники.