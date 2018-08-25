Ещё
Птица повредила крыло самолета Москва-Анапа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Птица повредила крыло самолета Москва-Анапа 

News.ru 25 августа 2018
Самолет А-320 авиакомпании S7 столкнулся с крупной птицей. Инцидент случился на подлете к Анапе. Лайнер выполнял регулярный рейс из Москвы.
Экипаж сообщил в диспетчерскую службу о сильном ударе в районе правого крыла. Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить. При осмотре в аэропорту техники обнаружили пробоину на одном из закрылков и следы оперения крупной птицы. Самолету теперь требуется серьезный ремонт.
Ранее News.ru сообщал, что пилот ошибочно посадил самолёт на полосу в Улан-Удэ
News.ru: последние новости
Жертв взрыва на Филиппинах стало больше Один человек стал жертвой дождей в Сеуле На Филиппинах прогремел очередной взрыв
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон246
Умер Иосиф Кобзон372
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми999
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение