Птица повредила крыло самолета Москва-Анапа 

Самолет А-320 авиакомпании S7 столкнулся с крупной птицей. Инцидент случился на подлете к Анапе. Лайнер выполнял регулярный рейс из Москвы.
Экипаж сообщил в диспетчерскую службу о сильном ударе в районе правого крыла. Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить. При осмотре в аэропорту техники обнаружили пробоину на одном из закрылков и следы оперения крупной птицы. Самолету теперь требуется серьезный ремонт.
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