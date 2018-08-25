Птица повредила крыло самолета Москва-Анапа

Экипаж сообщил в диспетчерскую службу о сильном ударе в районе правого крыла. Несмотря на инцидент, самолет удалось благополучно посадить. При осмотре в аэропорту техники обнаружили пробоину на одном из закрылков и следы оперения крупной птицы. Самолету теперь требуется серьезный ремонт.