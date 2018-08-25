Окрестности Уссурийска затопило из-за дождей

В окрестностях Уссурийска наводнение нарушило сообщение с некоторыми селами. Поступают сообщения о затоплении 54 домов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«В связи с прогнозируемыми ухудшениями погодных условий на территории размещена группировка сил и средств от Амурского спасательного центра», — сообщает пресс-служба администрации Уссурийска.

Для борьбы со стихией мобилизованы 271 человек и 70 единиц техники. За минувшие сутки в районе выпало 86 мм осадков. Сохраняется угроза разлива пяти рек. Как писал News.ru, МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморском крае . Из-за надвигающихся на регион тайфунов Rumbia и Soulik уровень воды в местных реках и на морском побережье может достигнуть критических отметок.

Опасная паводковая ситуация прогнозируется в четырёх районах края. Кроме подтоплений населённых пунктов есть опасность возникновения массовых ДТП и аварий на линиях электропередач, а также нарушения в работе системы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба приморского главка МЧС.