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Окрестности Уссурийска затопило из-за дождей
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Окрестности Уссурийска затопило из-за дождей 

News.ru 25 августа 2018
В окрестностях Уссурийска наводнение нарушило сообщение с некоторыми селами. Поступают сообщения о затоплении 54 домов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
«В связи с прогнозируемыми ухудшениями погодных условий на территории размещена группировка сил и средств от Амурского спасательного центра», — сообщает пресс-служба администрации Уссурийска.
Для борьбы со стихией мобилизованы 271 человек и 70 единиц техники. За минувшие сутки в районе выпало 86 мм осадков. Сохраняется угроза разлива пяти рек. Как писал News.ru, МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморском крае. Из-за надвигающихся на регион тайфунов Rumbia и Soulik уровень воды в местных реках и на морском побережье может достигнуть критических отметок.
Опасная паводковая ситуация прогнозируется в четырёх районах края. Кроме подтоплений населённых пунктов есть опасность возникновения массовых ДТП и аварий на линиях электропередач, а также нарушения в работе системы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба приморского главка МЧС.
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