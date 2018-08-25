Рыбаки из Северной Кореи терпят бедствие в Японском море, на помощь вылетели наши спасатели 

Судно «потеряло ход» в 60-ти морских милях южнее порта Находка из-за шторма. На борту находятся шесть человек. Двоих из них эвакуировал проходивший мимо лайнер, однако он не смог забрать остальных из-за сильных волн. Им на помощь вылетел спасательный вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока. У побережья Приморья пережидают шторм около 240 иностранных судов. Корабли стоят в бухтах Находка, в Тернейском и Ольгинском районах. Это, преимущественно, рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая, пишет РИА Новости. После улучшения погоды, в ближайшие трое суток, суда уйдут из российских территориальных вод.