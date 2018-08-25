Грязь, дым, вода и усталость: «Маршрут выживания» заработал в Новосибирске

Уникальность соревнований «Маршрут выживания» состоит в том, что они повышают психологическую устойчивость к стрессогенным факторам и носят образовательный характер: учат тушить пожары, эвакуировать людей из условной зоны бедствия, преодолевать природные и промышленные преграды, оказывать первую помощь.

«Маршрут выживания» — так назвали свою полосу препятствия организаторы и предложили активным новосибирцам на время почувствовать себя в роли спасателей.

По сути соревнование — аналог популярной нынче «Гонки героев», только с уклоном в пожарно-спасательную специфику. Участникам предстояло не просто преодолеть стену, пройти по бревну или взобраться на лестницу, а на собственной шкуре примерить работу сотрудников МЧС в условиях техногенной катастрофы. По сути задача игры — научить обывателей действовать в экстремальной ситуации: оказать помощь раненному, выбраться из задымленного здания, пробраться в безопасное место при землетрясении.

«Это должен уметь каждый» — таков лозунг «Маршрута выживания», а потому никаких ограничений по возрасту, полу, комплекции участников не было — хрупкие девушки бежали в одной команде с крепкими бородатыми мужчинами.

Вместе с остальными на «Маршрут…» вышла команда VN.ru , «Советской Сибири» и «Радио 54». Теперь журналисты и наш системный администратор Владимир Кузнецов точно знают, что такое работа спасателей. Грязь, дым, огонь, вода и безмерная усталость, а впереди — еще 2500 метров, 30 препятствий и никакой надежды, что ты с ними справишься.

Журналистам, как и другим участникам, пришлось пробираться в задымленном туннеле, взбираться на грузовик, лезть вверх по канату, тушить пожар, выносить раненого на носилках, проползать под препятствиями в грязи, идти по подвесному мосту под струей брандспойта, прыгать с «тарзанки» и делать еще много других вещей, на которые вряд ли решишься в здравом уме, но которые придется делать в случае землетрясения, наводнения или пожара.

И если ты остался жив после «Маршрута выживания», значит есть небольшой шанс, что выживешь и в таких условиях.