В Японии отработали действия при авариях сразу на двух АЭС

Как сообщила телекомпания NHK, учения отрабатывают ситуацию, когда из-за сильного землетрясения вышли из строя охлаждающие системы реакторов АЭС «Ои» и удаленной от нее на 13 километров АЭС «Такахама». В них приняли участи более 20 тысяч человек.