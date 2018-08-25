Пожар в Корсаковском районе Орловской области произошёл сегодня ночью, 25 августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании нежилого дома в селе Новомалиново поступило на на единый номер 112 в 01.20. На месте возгорания работали силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС по Орловской области. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение В Новомалиново ночью загорелся нежилой дом появились сначала на РИА 57.