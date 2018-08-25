В Новомалиново ночью загорелся нежилой дом

Сообщение о возгорании нежилого дома в селе Новомалиново поступило на на единый номер 112 в 01.20. На месте возгорания работали силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС по Орловской области. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.