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В Новомалиново ночью загорелся нежилой дом
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В Новомалиново ночью загорелся нежилой дом 

РИА 57 25 августа 2018
Фото: РИА 57
Пожар в Корсаковском районе Орловской области произошёл сегодня ночью, 25 августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании нежилого дома в селе Новомалиново поступило на на единый номер 112 в 01.20. На месте возгорания работали силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС по Орловской области. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение В Новомалиново ночью загорелся нежилой дом появились сначала на РИА 57.
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