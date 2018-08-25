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В Японском море нашли обломки рыболовной шхуны КНДР
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В Японском море нашли обломки рыболовной шхуны КНДР 

Газета.Ru + ещё 12 25 августа 2018
Спасатели МЧС России сообщили об обнаружении в Японском море обломков рыболовного судна КНДР, которое потерпело бедствие, четыре члена экипажа не найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.
"Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 километрах от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна", — сообщили в МЧС.
Сообщается, что решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечения дополнительных сил планируется принять 26 августа.
Ранее сообщалось, что вертолет МЧС вылетел на помощь рыбакам из КНДР.
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